«Большая тройка» не может без тенниса, я могу». Кирьос рассказал, когда завершит карьеру

26-летний австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, чем он отличается от игроков «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
«Я люблю теннис не так сильно, как легендарные игроки. Роджер Федерер, Надаль и Джокович не могут жить без тенниса, я могу. Это их первая любовь, и я не могу их критиковать, но сам далёк от подобного. Я не такой, как они. Больше всего я люблю баскетбол, но не смог исполнить свою мечту.
Мне нелегко просыпаться каждое утро и думать о том, как я могу добиться прогресса. Многие меня ненавидят, это правда. Я хочу заниматься чем-то другим. Моя цель — закончить карьеру в 28-29 лет и просто наслаждаться жизнью со своей возлюбленной, друзьями и семьёй. Я имею права выбора в своей жизни. Я точно не буду играть так долго, как «Большая тройка». Но правда в том, что в жизни никогда ни в чём нельзя быть уверенным. Может, мне и в 33 года дадут уайлд-кард на Уимблдон", — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
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