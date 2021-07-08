Шаповалов — о полуфинале с Джоковичем: он лучший игрок в мире, но я думаю, всё возможно
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (10) поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Уимблдона, где сыграет с 19-кратным чемпионом «Больших шлемов» и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).
«Очевидно, что он лучший игрок в мире, но я думаю, что всё возможно, и когда вы первым делом посмотрите на табло в пятницу, на нём будет гореть «ноль-ноль». Так что всё остальное не имеет значения. Это теннисный матч, и он может быть любым, я полностью верю в свою команду, и мы все стараемся работать. Так что, конечно, всё возможно», — приводит слова Шаповалова Forbes.
В полуфинале Уимблдона теннисисты сыграют 9 июля, в пятницу. Отметим, что Новак Джокович выиграл все шесть очных противостояний с Денисом Шаповаловым.
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