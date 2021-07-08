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Берреттини — о просмотре Евро вместе с Оже-Альяссимом: было приятно провести с ним время

Берреттини — о просмотре Евро вместе с Оже-Альяссимом: было приятно провести с ним время
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что перед четвертьфиналом Уимблдона с представителем Канады Оже-Альяссимом смотрел вместе с ним матч чемпионата Европы-2020 между Италией и Испанией.

«Было приятно провести время с Феликсом. Я думаю, что это здорово — иметь такие отношения, мы можем полностью выкладываться во время матча и уважать друг друга. Кроме того, игроки не так часто тусуются друг с другом за пределами корта, и я действительно ценю тот факт, что это происходит. Желаю ему удачи», — приводит слова Берреттини Официальный сайт Уимблдона.

В четвертьфинальном матче Берреттини обыграл Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3. В полуфинале Маттео Берреттини сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который в 1/4 финала обыграл Роджера Федерера.

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