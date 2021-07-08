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Алекс де Минор: в детстве очень коротко стригся, чтобы быть похожим на Давыденко

Алекс де Минор: в детстве очень коротко стригся, чтобы быть похожим на Давыденко
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22-летний представитель Австралии Алекс де Минор рассказал, кто в детстве был его любимым теннисистом.

«Когда я рос, у меня было несколько любимых игроков. Мне всегда нравилось смотреть Ллейтона Хьюитта, он меня вдохновлял. И ещё Давыденко. В детстве я наслаждался просмотром его матчей, наблюдал, как он играет, как быстро двигается. Я очень-очень коротко стригся, чтобы быть на него похожим. Это прикольный факт», — приводит слова 15-й ракетки мира youtube-канал Tennis TV.

Алекс де Минор является победителем пяти турниров ATP (из них четыре в одиночном разряде), финалистом одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016), победителем одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2016).

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