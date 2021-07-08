Оправданная по делу о допинге Даяна Ястремская победила в первом матче после возвращения

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которую в конце июня признали невиновной по делу об употреблении допинга, выиграла в первом же официальном матче после возвращения.

Во втором круге турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) Ястремская (1) в двух сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продлилась 1 час 47 минут. Ястремская 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде турнира 21-летняя Ястремская сыграет с итальянской теннисисткой Сарой Эррани.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составил € 189 708. Финальный матч состоится 11 июля.