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Оправданная по делу о допинге Даяна Ястремская победила в первом матче после возвращения

Оправданная по делу о допинге Даяна Ястремская победила в первом матче после возвращения
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которую в конце июня признали невиновной по делу об употреблении допинга, выиграла в первом же официальном матче после возвращения.

Во втором круге турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) Ястремская (1) в двух сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продлилась 1 час 47 минут. Ястремская 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде турнира 21-летняя Ястремская сыграет с итальянской теннисисткой Сарой Эррани.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составил € 189 708. Финальный матч состоится 11 июля.

Гамбург (ж). 2-й круг
08 июля 2021, четверг. 21:20 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		1  
         
Магдалена Фрех
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
Как допинг попал в организм Даяны Ястремской? Вариантов много – мясо, крем, поцелуй… Как допинг попал в организм Даяны Ястремской? Вариантов много – мясо, крем, поцелуй…
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