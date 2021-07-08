Оправданная по делу о допинге Даяна Ястремская победила в первом матче после возвращения
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которую в конце июня признали невиновной по делу об употреблении допинга, выиграла в первом же официальном матче после возвращения.
Во втором круге турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) Ястремская (1) в двух сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продлилась 1 час 47 минут. Ястремская 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде турнира 21-летняя Ястремская сыграет с итальянской теннисисткой Сарой Эррани.
Призовой фонд турнира в Гамбурге составил € 189 708. Финальный матч состоится 11 июля.
Гамбург (ж). 2-й круг
08 июля 2021, четверг. 21:20 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
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Магдалена Фрех
М. Фрех
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