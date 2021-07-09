Каролина Плишкова — о выходе в финал: до сих пор не могу в это поверить

Экс первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона.

«До турнира я мечтала выйти во вторую неделю, потому что у меня давно это не получалось. Я вообще не думала о финале. Но Саша Бажин сильно верил в меня. После матча он сказал мне: «Я же говорил, что ты будешь в финале». До сих пор не могу в это поверить», — приводит слова Плишковой официальный сайт Уимблдона.

В полуфинальном матче чешка обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Каролина во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», ранее она играла в решающем матче на US Open — 2016, где проиграла немке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 6:4, 4:6.

В финале Плишкова сразится с Эшли Барти из Австралии.