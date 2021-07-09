Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Плишкова — о выходе в финал: до сих пор не могу в это поверить

Каролина Плишкова — о выходе в финал: до сих пор не могу в это поверить
Комментарии

Экс первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона.

«До турнира я мечтала выйти во вторую неделю, потому что у меня давно это не получалось. Я вообще не думала о финале. Но Саша Бажин сильно верил в меня. После матча он сказал мне: «Я же говорил, что ты будешь в финале». До сих пор не могу в это поверить», — приводит слова Плишковой официальный сайт Уимблдона.

В полуфинальном матче чешка обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Каролина во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», ранее она играла в решающем матче на US Open — 2016, где проиграла немке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 6:4, 4:6.

В финале Плишкова сразится с Эшли Барти из Австралии.

Новость по теме
Плишкова и Соболенко в своём матче побили рекорд Уильямс и Азаренко
В шаге от финала Уимблдона. Белоруска Соболенко уступила экс первой ракетке мира В шаге от финала Уимблдона. Белоруска Соболенко уступила экс первой ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021