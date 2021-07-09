Плишкова и Соболенко в своём матче побили рекорд Уильямс и Азаренко

В полуфинальном матче Уимблдона между представительницей Чехии Каролиной Плишковой и Ариной Соболенко из Беларуси был установлен рекорд.

Теннисистки набрали в матче 32 эйса на двоих, тем самым побив девятилетний рекорд Уимблдона. Предыдущее достижение принадлежит американке Серене Уильямс и белоруске Виктории Азаренко. Они установили рекорд в 25 подач навылет во встрече в 2012 году, который повторили британская теннисистка Наоми Броуди и Тимея Бабош из Венгрии два года спустя.

В полуфинальном матче Соболенко (2) в трёх сетах проиграла Каролине Плишковой (8) со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Соболенко 18 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Плишковой — 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

