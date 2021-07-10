Наоми Осака: хочу вдохновлять девушек, которых считают слишком странными

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака выступила с посланием в преддверии Олимпийских игр в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
«Люди могут думать, что я молчунья. Не такая, как все. Что я не укладываюсь в представление того, какой должна быть истинная олимпийская спортсменка. Но моя судьба и есть подтверждение того, что людям стоит смотреть на мир шире. Я хочу вдохновлять девушек, которые сейчас смотрят на меня, девушек, которых иногда считают слишком странными, слишком молчаливыми, слишком не такими, как все. Да, мы не соответствуем ожиданиям окружающих, ну и пусть! Это лишь означает, что именно мы можем что-то изменить», — сказала Осака в рамках проекта Международного олимпийского комитета (МОК) Stronger Together (Сильнее вместе).
- 10 июля 2021
-
11:47
-
11:44
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 июля 2021
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:30
-
20:24
-
20:06
-
18:48
-
18:29
-
17:21
-
17:04
-
16:36
-
14:37
-
13:26
-
12:26
-
12:10
-
11:02
-
10:45
-
10:27
-
09:51
-
09:37
-
02:06
-
00:42
- 8 июля 2021
-
23:18