Наоми Осака: хочу вдохновлять девушек, которых считают слишком странными

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака выступила с посланием в преддверии Олимпийских игр в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Люди могут думать, что я молчунья. Не такая, как все. Что я не укладываюсь в представление того, какой должна быть истинная олимпийская спортсменка. Но моя судьба и есть подтверждение того, что людям стоит смотреть на мир шире. Я хочу вдохновлять девушек, которые сейчас смотрят на меня, девушек, которых иногда считают слишком странными, слишком молчаливыми, слишком не такими, как все. Да, мы не соответствуем ожиданиям окружающих, ну и пусть! Это лишь означает, что именно мы можем что-то изменить», — сказала Осака в рамках проекта Международного олимпийского комитета (МОК) Stronger Together (Сильнее вместе).