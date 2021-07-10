Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака попала на обложку предолимпийского номера журнала TIME

Наоми Осака попала на обложку предолимпийского номера журнала TIME
Комментарии

Журнал TIME поставил на обложку специального предолимпийского номера фото второй ракетки мира японки Наоми Осаки. Теннисистка опубликовала в журнале собственную статью под названием «Это нормально, быть не в норме», в которой в очередной раз высказалась о том, что публичный человек имеет право на трудности в жизни и возможность быть с ними наедине.

Снимок доступен в «инстаграме» журнала TIME.

Авторы журнала выбрали 40 атлетов, за которыми стоит следить на предстоящих Олимпийских играх в Токио (Япония), и посвятили им новый номер. Его печатная версия выйдет 19 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Новость по теме
Наоми Осака: хочу вдохновлять девушек, которых считают слишком странными
«Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос» «Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021