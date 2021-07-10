Наоми Осака попала на обложку предолимпийского номера журнала TIME
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Журнал TIME поставил на обложку специального предолимпийского номера фото второй ракетки мира японки Наоми Осаки. Теннисистка опубликовала в журнале собственную статью под названием «Это нормально, быть не в норме», в которой в очередной раз высказалась о том, что публичный человек имеет право на трудности в жизни и возможность быть с ними наедине.
Снимок доступен в «инстаграме» журнала TIME.
Авторы журнала выбрали 40 атлетов, за которыми стоит следить на предстоящих Олимпийских играх в Токио (Япония), и посвятили им новый номер. Его печатная версия выйдет 19 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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