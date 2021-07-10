Эшли Барти — единственная теннисистка в ХХI веке, выигравшая юниорский и взрослый Уимблдон

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии стала первой теннисисткой, которая в XXI веке выиграла и юниорский, и взрослый Уимблдон. Причём сделала это Барти с разницей в 10 лет. Первый титул датирован 2011 годом, второй – 2021-м.
Ранее юниорский и взрослый Уимблдон удавалось выиграть только трём теннисисткам. Дважды это произошло в ХХ века, когда первенствовали британка Энн Джонс и швейцарка Мартина Хингис. Юниорский успех француженки Амели Моресмо также пришёлся ещё на прошлый век.
Энн Джонс (Великобритания) – 1956 и 1969
Мартина Хингис (Швейцария) – 1994 и 1997
Амели Моресмо (Франция) – 1996 и 2006
Эшли Барти (Австралия) – 2011 и 2021
В финале Уимблдона-2021 Барти обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвёртым в сезоне-2021 и второй победой на турнирах «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2019. Ранее лучшим результатом Барти на травяном мэйджоре был выход в четвёртый круг в 2019 году.
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