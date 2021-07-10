Эшли Барти — о победе на Уимблдоне: звёзды сошлись для меня в последние две недели

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии прокомментировала победу на Уимблдоне.

Барти стала первой за 41 год австралийкой, выигравшей травяной мэйджор. 10 лет назад она первенствовала в Лондоне в юниорском разряде.

«У австралийцев такая богатая история в спорте. Шанс стать её очень маленькой частью — это то, о чём я всегда мечтала, пытаюсь показать пример для молодых девушек и юношей, чтобы они поверили в свои силы. Возможность пережить это, усвоив все уроки на этом пути, — одна из лучших частей моей жизни.

Выиграть Уимблдон, чтобы осуществить свою самую большую мечту, — это абсолютно невероятно. Звёзды сошлись для меня в последние две недели. Уимблдон — это то место, где, по сути, родился теннис. Здесь всё и началось. Именно здесь зародилось столько надежд и мечтаний. Когда я играла здесь по юниорам, пережила просто невероятную неделю. И некоторые самые сложные моменты также были у меня на Уимблдоне. Теперь всё снова невероятно. Это знаковое, потрясающее место. Мне повезло многому здесь научиться», — приводит слова Барти пресс-служба WTA.