Прошла жеребьёвка турнира в Ньюпорте, где сыграют Бублик и Донской

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Ньюпорте (США) с 12 по 18 июля.

Первый номер посева у 38-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика. Во втором круге он сыграет с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

Вторым сеяным турнира стал местный игрок Сэм Куэрри, который также начнёт соревнования со второго круга, где американец сразится либо с итальянцем Паоло Лоренци, либо с соотечественником Максимом Кресси.

Единственный представитель России – Евгений Донской, начнёт турнир в Ньюпорте в первом круге, где сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.

Призовой фонд турнира в Ньюпорте составил более $ 535 тыс. Его действующим победителем является представитель США Джон Иснер.