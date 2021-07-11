Прошла жеребьёвка турнира в Ньюпорте, где сыграют Бублик и Донской

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Ньюпорте (США) с 12 по 18 июля.
Первый номер посева у 38-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика. Во втором круге он сыграет с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания).
Вторым сеяным турнира стал местный игрок Сэм Куэрри, который также начнёт соревнования со второго круга, где американец сразится либо с итальянцем Паоло Лоренци, либо с соотечественником Максимом Кресси.
Единственный представитель России – Евгений Донской, начнёт турнир в Ньюпорте в первом круге, где сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.
Призовой фонд турнира в Ньюпорте составил более $ 535 тыс. Его действующим победителем является представитель США Джон Иснер.
- 11 июля 2021
-
11:46
-
11:14
-
10:46
-
10:24
-
10:15
-
09:56
-
09:34
-
00:29
- 10 июля 2021
-
23:18
-
23:01
-
21:48
-
21:19
-
19:45
-
19:15
-
18:49
-
18:07
-
16:44
-
16:38
-
16:10
-
15:57
-
15:44
-
15:40
-
15:17
-
15:16
-
14:17
-
14:08
-
13:02
-
12:43
-
11:47
-
11:44
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
09:55