Дарья Касаткина отметила победу Аргентины в Кубке Америки, выложив фото в форме команды

Российская теннисистка Дарья Касаткина отпраздновала победу сборной Аргентины по футболу на Кубке Америки, опубликовав фото в форме команды. Аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.
Касаткина отметила победу Аргентины в Кубке Америки, выложив фото в форме команды
Фото: https://instagram.com/kasatkina?utm_medium=copy_link
«Чемпионы», — написала Касаткина в «сториз» своего «инстаграма», добавив эмодзи «кубка» и «сердца». Также теннисистка сделала репост публикации с трофеем форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, добавив к нему радостные эмодзи. Ранее Касаткина признавалась, что является ярой поклонницей «Барселоны» и Лионеля Месси.
24-летняя Касаткина – бывшая 10-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA.
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