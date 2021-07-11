Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина отметила победу Аргентины в Кубке Америки, выложив фото в форме команды

Дарья Касаткина отметила победу Аргентины в Кубке Америки, выложив фото в форме команды
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина отпраздновала победу сборной Аргентины по футболу на Кубке Америки, опубликовав фото в форме команды. Аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Касаткина отметила победу Аргентины в Кубке Америки, выложив фото в форме команды

Касаткина отметила победу Аргентины в Кубке Америки, выложив фото в форме команды

Фото: https://instagram.com/kasatkina?utm_medium=copy_link

«Чемпионы», — написала Касаткина в «сториз» своего «инстаграма», добавив эмодзи «кубка» и «сердца». Также теннисистка сделала репост публикации с трофеем форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, добавив к нему радостные эмодзи. Ранее Касаткина признавалась, что является ярой поклонницей «Барселоны» и Лионеля Месси.

24-летняя Касаткина – бывшая 10-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA.

Новость по теме
Футболист «Алании» жёстко оскорбил Дарью Касаткину за поражение на Уимблдоне
Новость по теме
«Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления Касаткиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021