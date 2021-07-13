Бьянка Андрееску не сыграет на Олимпиаде в Токио

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Олимпийских игр в Токио.

«Всем моим замечательным поклонникам. Я хотела бы сообщить, что приняла очень трудное решение не участвовать в Олимпийских играх в Токио в конце этого месяца. Я мечтала представлять Канаду на Олимпийских играх с тех пор, как была маленькой девочкой, но со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, я знаю, что в глубине души это правильное решение, которое я должна принять для себя. Я с нетерпением жду возможности представлять Канаду в будущих матчах Кубка Федерации и участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже!», — написала Андрееску в своём "инстаграме".

Бьянка — победительница Открытого чемпионата США—2019 в одиночном разряде, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, победительница Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди девушек, член сборной Канады в Кубке Федерации.

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