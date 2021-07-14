Анастасия Павлюченкова: к Олимпиаде готова!

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила в своё «инстаграме» новую фотографию.

«К Олимпиаде готова! Токио, 23 июля-8 августа. Листайте вправо, там милейший спойлер олимпийской формы», — подписала фото Павлюченкова.

Этим спойлером оказалась собака в красной олимпийской бейсболке с надписью «Токио».

Подписчики в комментариях желали удачи спортсменке на разных языках.

«Ждём ждём ждём нашу сборную», «Удачи на Олимпиаде, Настюша», «Ух и модель. Очень ждём Олимпиаду и особенно её теннисную часть», «Какая смешная собака. Удачи вам Анастасия, будем болеть за вас», «Знайте, что у вас всё получится, просто играйте в меру своих возможностей и не забывайте наслаждаться этим».

Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Анастасии Павлюченковой.