Анастасия Павлюченкова: к Олимпиаде готова!

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила в своё «инстаграме» новую фотографию.
«К Олимпиаде готова! Токио, 23 июля-8 августа. Листайте вправо, там милейший спойлер олимпийской формы», — подписала фото Павлюченкова.
Этим спойлером оказалась собака в красной олимпийской бейсболке с надписью «Токио».
Подписчики в комментариях желали удачи спортсменке на разных языках.
«Ждём ждём ждём нашу сборную», «Удачи на Олимпиаде, Настюша», «Ух и модель. Очень ждём Олимпиаду и особенно её теннисную часть», «Какая смешная собака. Удачи вам Анастасия, будем болеть за вас», «Знайте, что у вас всё получится, просто играйте в меру своих возможностей и не забывайте наслаждаться этим».
Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Анастасии Павлюченковой.
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