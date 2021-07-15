Оже-Альяссим: Маррей выиграл две Олимпиады, жаль, что мы так мало говорим об этом

15-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от участия в грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Это было моей мечтой детства, и то, что она сбудется – потрясающе. Мне бы хотелось дойти до конца на турнире. Медаль стала бы источником невероятной гордости. Да, она не поможет подняться в рейтинге. Поэтому победа на турнире «Большого шлема» для меня всё равно важнее всего. С другой стороны, победа на Олимпиаде – это историческое достижение. Поэтому она не менее ценна, чем «Шлем».

Например, Энди Маррей выиграл две последние Олимпиады. И мне жаль, что мы так мало говорим об этом огромном достижении», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Head.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.