Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис сыграли свадьбу. Торжество прошло в Швейцарии.

Фото можно посмотреть на странице Internazionali BNL d'Italia в «Инстаграме».

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, а уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.



Свитолина и Монфис вошли в состав национальных сборных на Олимпийские игры в Токио. Теннисный турнир пройдёт в Японии с 24 июля по 1 августа.