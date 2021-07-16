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Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис сыграли свадьбу. Торжество прошло в Швейцарии.

Фото можно посмотреть на странице Internazionali BNL d'Italia в «Инстаграме».

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, а уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.

Свитолина и Монфис вошли в состав национальных сборных на Олимпийские игры в Токио. Теннисный турнир пройдёт в Японии с 24 июля по 1 августа.

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