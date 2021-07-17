Пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF) заявила о готовности олимпийского теннисного комплекса в Токио (Япония) к соревнованиям.
Публикация доступна в «инстаграме» ITF.
«Затишье перед бурей», — написала ITF в своём «инстаграме», прикрепив снимки со стадиона.
Теннисный олимпийский турнир пройдёт в период с 24 июля по 1 августа. Сборная России отправится в Японию 18 июля. В состав национальной команды вошли — Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
Ранее от участия в Олимпиаде-2020 среди прочих отказались американка Серена Уильямс, россиянка Дарья Касаткина, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд, канадец Денис Шаповалов и француз Гаэль Монфис.
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