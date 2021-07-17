Мартинцова сыграет с Крейчиковой в финале турнира в Праге

Теннисистка Тереза Мартинцова (Чехия) обыграла Гретье Миннен (Бельгия) в полуфинале турнира в Праге со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

На счету Матринцовой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Миннен 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

В другом полуфинале победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова (Чехия) победила Синьюй Ван (Китай) с разгромным счётом 6:1, 6:2. Для этого ей потребовался 1 час 11 минут.

Крейчикова за весь матч сделала 2 эйса и дважды совершила двойную ошибку при 5 успешных брейк-пойнтах из 9. Синьюй Ван 3 раза подала навылет и 3 раза допустила двойную ошибку, брейков китаянка не делала.

Финальная встреча состоится завтра в 14:00 мск.