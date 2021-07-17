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Мартинцова сыграет с Крейчиковой в финале турнира в Праге

Мартинцова сыграет с Крейчиковой в финале турнира в Праге
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Теннисистка Тереза Мартинцова (Чехия) обыграла Гретье Миннен (Бельгия) в полуфинале турнира в Праге со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

На счету Матринцовой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Миннен 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

В другом полуфинале победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова (Чехия) победила Синьюй Ван (Китай) с разгромным счётом 6:1, 6:2. Для этого ей потребовался 1 час 11 минут.

Крейчикова за весь матч сделала 2 эйса и дважды совершила двойную ошибку при 5 успешных брейк-пойнтах из 9. Синьюй Ван 3 раза подала навылет и 3 раза допустила двойную ошибку, брейков китаянка не делала.

Финальная встреча состоится завтра в 14:00 мск.

Прага. 1/2 финала
17 июля 2021, суббота. 11:40 МСК
Тереза Мартинцова
78
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Гретье Миннен
122
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Прага. 1/2 финала
17 июля 2021, суббота. 13:20 МСК
Синьюй Ван
147
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Комментарии
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