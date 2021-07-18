Борис Беккер: Зверев постоянно допускает одни и те же ошибки, это раздражает

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о причинах неудач немца Александра Зверева в финальных стадиях турниров «Большого шлема».

«Я комментировал матч 1/8 Уимблдона Зверев — Оже-Альяссим. Это напоминало поездку на американских горках. Местами был первоклассный теннис от Зверева, местами — совсем плохой. Зверев постоянно допускает одни и те же ошибки, это раздражает больше всего. Каждый раз он терпит поражения из-за одних и тех же ошибок и слабостей. По этой причине имя его оппонента не играет особой роли. Зверев проигрывает только лишь из-за Зверева, а не из-за соперника. Должно быть, это раздражает и его самого.

Он хочет выигрывать на турнирах «Большого шлема», он лидер молодого поколения, ему не нужно ни за кем прятаться. Он должен исправить постоянно всплывающие ошибки, досадные ошибки, которые повторяются от «Шлема» к «Шлему».

В критические моменты игры он становится чересчур пассивным, оттягивается за заднюю линию и надеется на ошибки соперника. Возможно, это правильная стратегия против соперника классом ниже, но сильнейшие ребята не ошибаются», — приводит слова Беккера Tennis Head.