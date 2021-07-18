Барбора Крейчикова взяла третий титул в текущем сезоне

13-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова завоевала третий титул в карьере и в текущем сезоне. Она одержала победу в финале домашнего турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). Ранее Крейчикова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция) и «Ролан Гаррос-2021» в одиночных разрядах.

В решающем матче Крейчикова уверенно обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Крейчикова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Мартинцовой — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

За победу на турнира Крейчикова получит более € 23 тыс. и 220 рейтинговых очков, что позволит ей подняться на 11 строчку рейтинга WTA.