Барбора Крейчикова взяла третий титул в текущем сезоне

13-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова завоевала третий титул в карьере и в текущем сезоне. Она одержала победу в финале домашнего турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). Ранее Крейчикова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция) и «Ролан Гаррос-2021» в одиночных разрядах.
В решающем матче Крейчикова уверенно обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Крейчикова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Мартинцовой — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.
За победу на турнира Крейчикова получит более € 23 тыс. и 220 рейтинговых очков, что позволит ей подняться на 11 строчку рейтинга WTA.
- 18 июля 2021
-
16:06
-
15:58
-
15:33
-
14:05
-
14:04
-
13:33
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:43
-
09:59
-
09:45
-
09:24
- 17 июля 2021
-
23:15
-
23:06
-
22:25
-
21:21
-
21:14
-
20:51
-
20:37
-
20:04
-
19:50
-
18:52
-
18:21
-
17:01
-
16:45
-
16:20
-
15:43
-
15:35
-
15:17
-
15:14
-
14:01
-
13:51
-
13:31
-
12:44