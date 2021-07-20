Елена Веснина — об Олимпиаде в Токио: спартанские условия только закаляют

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от условий, в которых пройдёт Олимпиада в Токио, и рассказала, как за её игрой следит дочь Лиза.

«Эта Олимпиада кардинально отличается от предыдущих. Всё-таки ковидные ограничения дают чувство дискомфорта, но все находятся в одинаковом положении. Все понимают, зачем сюда приехали. Спартанские условия только закаляют.



Дочка Лиза смотрит теннис. Буквально несколько недель назад на Уимблдоне смотрела мой матч одиночный, болела за меня, пыталась меня поймать на экране телевизора. Это было очень мило и трогательно. Она знает, что мама играет в теннис. Буквально недавно задавала мне вопрос: „А ты меня научишь играть в теннис?“. Я сказала: „Да, давай, конечно“. Она взяла ракетку и после этого меня уже не слушала, всё делала по своей программе. Дочка осталась дома с папой и бабушкой», — сказала Веснина в интервью пресс-службе ОКР.