Чемпионка 2004 года Светлана Кузнецова не заявилась на грядущий US Open
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Экс вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова не заявилась на грядущий US Open — 2021. Она вошла в четвёрку игроков топ-100 WTA, которые не выступят на Открытом чемпионате США. US Open также пропустят Кики Бертенс (Нидерланды), Чжэн Сайсай (Китай) и Чжу Линь (Китай).
Ранее Кузнецова объявила о решении не участвовать в Олимпийских играх в Токио (Япония), мотивировав его паузой в выступлениях из-за восстановления после травмы.
36-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции — 2009 и US Open — 2004.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября, действующей обладательницей титула является японская теннисистка Наоми Осака.
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