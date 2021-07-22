Веснина назвала виды спорта, за которыми будет следить на Олимпиаде

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, за соревнованиями в каких видах спорта будет следить на летних Олимпийских играх в Токио.
«Ну что, игры начинаются! Какие виды спорта смотрите, за кого болеете? Я буду смотреть плавание, гандбол, волейбол, спортивную гимнастику и лёгкую атлетику», — написала Веснина в своём «инстаграме».
Эта Олимпиада должна стать самой масштабной по количеству представленных видов спорта — 33 и по их категориям — 339.
Теннисный турнир на летних Олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа. В парном разряде Веснина сыграет в дуэте с Вероникой Кудерметовой, ранее теннисистки дошли до финала Уимблдона-2021, а также выступит в одиночном разряде. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Елены Весниной.
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