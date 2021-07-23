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Душан Лайович начал защиту титула в Умаге с победы над 121-й ракеткой мира

Душан Лайович начал защиту титула в Умаге с победы над 121-й ракеткой мира
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Сербский теннисист Душан Лайович, посеянный на турнире ATP-250 в Умаге (Хорватия) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв 121-ю ракетку мира, представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Душан 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал серб поспорит с немцем Даниэлем Альтмайером, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал Душан Лайович, обыгравший в финале венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 7:5. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Умаг. 2-й круг
22 июля 2021, четверг. 20:05 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
121
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Душан Лайович
45
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
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