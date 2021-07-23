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Новак Джокович показал тренировку с британцем Энди Марреем в Токио

Новак Джокович показал тренировку с британцем Энди Марреем в Токио
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Сербский теннисист Новак Джокович показал тренировку с британцем Энди Марреем в преддверии олимпийского теннисного турнира в Токио.

«Спасибо за отличную тренировку Энди. Здравствуй, Токио», — подписал фотографии Джокович в своём «инстаграме».

В этом году у Джоковича есть возможность завоевать «Золотой шлем» — четыре «Больших шлема» плюс золотая медаль Олимпиады в том же году. Свой путь за олимпийской медалью Новак начнёт субботней встречей с представителем Боливии Уго Дельеном. Теннисный турнир на Летних олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа. 1 августа, в воскресенье, определится победитель мужского одиночного турнира.

Фотографии можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Новака Джоковича.

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