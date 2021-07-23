Елена Веснина — о старте Олимпиады: на наших лицах всё. Счастье, волнение, предвкушение

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала фотографии олимпийской национальной команды по теннису в преддверии церемонии открытия главного спортивного события четырёхлетия.

«На лицах всё: счастье, волнение, предвкушение. Олимпийские Игры стартовали! Команда ROC», — подписала фото Веснина в своём "инстаграме".

На фото, помимо Елены Весниной, попали Вероника Кудерметова, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Аслан Карацев, Андрей Рублёв и Игорь Андреев.

В комментариях подписчики писали следующее.

«Не налюбуемся! Всё в ваших руках! Пора… Очень надо. Удачи и олимпийского спокойствия!», «Банда! Ждём вас с победой!!! Удачи вам», «Какие красавцы и красавицы все». Также без внимания не остался Рублёв, который единственный из всех одет в костюм: «У Андрея форма забавная».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Елены Весниной.