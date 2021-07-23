Собкин: акклиматизация, жаркая погода и пустые трибуны — главные негативные факторы на ОИ

Заслуженный тренер России Борис Собкин дал комментарий по поводу предстоящих теннисных турниров Олимпиады в Токио.
«Олимпиада есть Олимпиада. Понятно, что вокруг неё много чего происходит, плюс дальше турниры будут проходить в Америке, а Игры пройдут в Японии, и не все хотят ехать на другой конец света.
В мужском турнире не будет восьми игроков из топ-15, но уровень всё равно будет высоким. Нашим спортсменам никто медали не гарантировал. Не исключено, что вообще все останутся без них. Многое будет зависеть от сетки. Вообще я бы выделил три фактора, которые окажут огромное влияние на результаты, — это акклиматизация, жара и отсутствие зрителей.
Когда проходят соревнования по бегу, выигрывает тот, кто быстрее бегает. А когда проходят соревнования по бегу в мешках, то побеждает уже тот, кто лучше прыгает в нём. В таких условиях совершенно необязательно выигрывает сильнейший, это делает тот, кто лучше приспособится. Поэтому прогнозы давать сложно", — приводит слова Собкина RT на русском.
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