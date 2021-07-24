Даниил Медведев победил Александра Бублика на старте олимпийского теннисного турнира

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером, вышел в 1/16 финала, обыграв представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут.
Даниил 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в третий круг Медведев поспорит с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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