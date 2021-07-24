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Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира на Олимпиаде 2021 в Токио

Даниил Медведев победил Александра Бублика на старте олимпийского теннисного турнира
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Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером, вышел в 1/16 финала, обыграв представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут.

Даниил 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг Медведев поспорит с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада (м). 1-й круг
24 июля 2021, суббота. 06:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8  
6 		7 10  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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