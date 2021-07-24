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Андрей Рублёв и Карен Хачанов покинули олимпийский теннисный турнир в Токио-2021 в парном разряде

Рублёв и Хачанов проиграли на старте олимпийского теннисного турнира в парном разряде
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов (6) не сумели пробиться во второй круг олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в парном разряде, уступив американскому дуэту Раджив Рам/Фрэнсис Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 6:7, [10:12].

Встреча продлилась 2 часа и 7 минут. Рублёв и Хачанов 9 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету Рама и Тиафо — 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
24 июля 2021, суббота. 09:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
А. Рублёв К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 0 10
6 3 		7 7 1 12
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Р. Рам Ф. Тиафо
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