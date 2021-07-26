Елена Веснина проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио
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Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио. Во втором раунде она проиграла представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.
Веснина дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Джорджи поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Карла Суарес-Наварро (Испания). Ранее в третий раунд пробилась россиянка Анастасия Павлюченкова.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.
Олимпиада (ж). 2-й круг
26 июля 2021, понедельник. 05:15 МСК
Елена Веснина
Е. Веснина
Окончен
0 : 2
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Камила Джорджи
К. Джорджи
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