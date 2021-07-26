Елена Веснина проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио. Во втором раунде она проиграла представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Веснина дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Джорджи поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Карла Суарес-Наварро (Испания). Ранее в третий раунд пробилась россиянка Анастасия Павлюченкова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.