Екатерина Александрова проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио (Япония). Во втором раунде она проиграла представительнице Аргентины Надии Подороске со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут.
Екатерина ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в 1/4 финала Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 6) — Паула Бадоса (Испания).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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