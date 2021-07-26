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Теннисистка Екатерина Александрова проиграла во втором круге на Олимпиаде-2021 в Токио

Екатерина Александрова проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио (Япония). Во втором раунде она проиграла представительнице Аргентины Надии Подороске со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут.

Екатерина ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в 1/4 финала Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 6) — Паула Бадоса (Испания).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада (ж). 2-й круг
26 июля 2021, понедельник. 06:40 МСК
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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