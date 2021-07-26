Веснина и Кудерметова сыграют с украинками в 1/4 финала ОИ-2020 в парном разряде
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Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова одержали вторую победу в парном женском разряде на Олимпиаде-2020 в Токио. В матче второго круга россиянки обыграли голландский дуэт Деми Схурс / Кики Бертенс со счётом 6:2, 3:6, 10:7.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. На счету россиянок 4 подачи навылет и ни одной двойной ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Голландские теннисистки не выполнили ни одного эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 2.
В четвертьфинале Веснина / Кудерметова встретятся с украинскими сёстрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченюк.
Финал женского парного разряда на Олимпийских играх — 2020 в Токио назначен на 1 августа.
Олимпиада — парный разряд (ж). 2-й круг
26 июля 2021, понедельник. 08:35 МСК
Деми Схурс
Кики Бертенс
Д. Схурс К. Бертенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 7
|
|3
|1 10
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
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