Веснина и Кудерметова сыграют с украинками в 1/4 финала ОИ-2020 в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова одержали вторую победу в парном женском разряде на Олимпиаде-2020 в Токио. В матче второго круга россиянки обыграли голландский дуэт Деми Схурс / Кики Бертенс со счётом 6:2, 3:6, 10:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. На счету россиянок 4 подачи навылет и ни одной двойной ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Голландские теннисистки не выполнили ни одного эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 2.

В четвертьфинале Веснина / Кудерметова встретятся с украинскими сёстрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченюк.

Финал женского парного разряда на Олимпийских играх — 2020 в Токио назначен на 1 августа.