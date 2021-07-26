Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал об акклиматизации в Токио. Напомним, сегодня Даниил вышел в третий круг олимпийского турнира.

«На самом деле я действительно акклиматизируюсь со временем. Сегодня были намного более приятные условия, меньше влажности, чем во время первой игры. Было где-то пять минут во время матча, когда вышло солнце, сразу же стало жарко, вспотел. Тяжелее стало играть. Стану надеяться, что каждый день будет, как этот.

На самом деле я был готов уже к первому дню. Очень много турниров сыграл и в Америке, и в других странах с похожими условиями. В Австралию вот надо приезжать заранее, а турниры в Азии… Я как-то выиграл в Токио турнир на закрытом харде. Играл квалификацию в субботу, прилетел, если ничего не путаю, в понедельник. То есть по времени было всё то же самое. Этого вполне достаточно. Ну и, конечно, очень важен первый матч. Он может быть самым тяжёлым.

Слышал прогнозы про тайфун. Можно им верить, конечно, можно нет. Не хотелось бы, но посмотрим, что будет», — цитирует Медведева Telesport.