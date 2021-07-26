«С нашей гордостью». Теннисист Хачанов опубликовал совместное фото с Исинбаевой из Токио
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал совместное фото с двукратной олимпийской чемпионкой, прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой из Токио (Япония).
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
«С нашей гордостью и олимпийской чемпионкой», — написал Хачанов в своём «инстаграме».
На снимок отреагировали известные российские теннисистки Елена Веснина и Динара Сафина.
Ранее 12-й сеяный Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио, обыграв японца Йосихито Нисиоку со счётом 3:6, 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал ОИ Хачанов поборется с представителем Австралии Джеймсом Даквортом. Отметим, что финал теннисных соревнований у мужчин на Олимпиаде состоится 1 августа.
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