Российские теннисисты узнали соперников на Олимпиаде-2020 в миксте

Прошла жеребьёвка теннисного турнира Олимпийских игр в Токио в миксте. От России в соревнованиях примут участие две пары — Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.
В первом круге состязаний смешанных пар Веснина и Карацев сыграют с посеянными под первым номером французами Кристиной Младенович и Николя Маю. Посеянные под четвёртым номером Павлюченкова и Рублёв встретятся с хорватами Дарией Юрак и Иваном Додигом.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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