Аслан Карацев — о выступлении без гимна и флага на ОИ-2020: это несправедливо и грустно

Российский теннисист Аслан Карацев высказался по поводу выступления олимпийской сборной России в Токио без флага и гимна, а также прокомментировал своё поражение во втором круге одиночного мужского разряда.
«Это несправедливо и грустно (для чистых спортсменов), но надо выходить и играть, в любом случае мы представляем свою страну.
Перерыв не в мою сторону сыграл. Когда начали, не было солнца, мячи были тяжёлые, летели медленнее, а после перерыва солнце вышло. Я потерял концентрацию на свой подаче в конце первого сета, затем выиграл во втором, а в третьем сете не было шансов сделать брейк. Он играл очень хорошо на своей подаче. Можно говорить что угодно, но моя вина в любом случае, бывают такие паузы, надо возвращаться», — приводит слова Карацева «Р-Спорт».
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