Тарпищев: Павлюченкова показывает свой лучший теннис за пять-семь лет, у неё хорошие шансы

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу игры Анастасии Павлюченковой на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Настя сейчас на ходу и не даёт соперницам дышать, всего семь геймов проиграла. Единственное, не понравилось, что при интенсивной нагрузке в первой игре у неё резко упало давление. Но это жара, ничего не поделаешь. Нужно уметь восстанавливаться между очками и уметь играть по такой жаре. Редко получается, что такого пресса не бывает. Да и помимо жары, тут очень высокая влажность. Внутренние органы иногда не справляются, прежде всего лёгкие.
Павлюченкова, повторюсь, в хорошей кондиции и за последние пять-семь лет показывает свой лучший теннис. У неё очень хорошие шансы, она может вполне рассчитывать на высокое место по итогам Олимпиады. У женщин на первом месте стоят психика и нервы. Многие трещат на физике, но психология стоит рядом. На физику влияет климат, а за ним летит всё остальное. Пока мы справляемся!» — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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