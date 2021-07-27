Лидер посева на турнире ATP-250 в Кицбюэле узнал первого соперника
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Испанский теннисист Марио Вилелья-Мартинес, попавший в основную сетку турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) в статусе лаки-лузера, вышел во второй круг. На старте соревнований он победил представителя Австрии Лукаса Ноймайера, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут.
Марио 7 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Вилелья-Мартинес поспорит с лидером посева норвежцем Каспером Руудом.
В 2020 году победителем этих соревнований стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 6:4, 6:4.
Кицбюэль. 1-й круг
27 июля 2021, вторник. 13:50 МСК
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Марио Вилелья-Мартинес
М. Вилелья-Мартинес
Окончен
2 : 1
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Лукас Ноймайер
Л. Ноймайер
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