Лидер посева на турнире ATP-250 в Кицбюэле узнал первого соперника

Испанский теннисист Марио Вилелья-Мартинес, попавший в основную сетку турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) в статусе лаки-лузера, вышел во второй круг. На старте соревнований он победил представителя Австрии Лукаса Ноймайера, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут.

Марио 7 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Вилелья-Мартинес поспорит с лидером посева норвежцем Каспером Руудом.

В 2020 году победителем этих соревнований стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 6:4, 6:4.