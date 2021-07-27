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Павлюченкова установила рекорд Олимпиады по количеству геймов, проигранных по пути в 1/4

18-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова установила рекорд Олимпийских игр, проиграв по пути в четвертьфинальный раунд минимальное количество геймов.

На текущей летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Павлюченкова в трёх матчах отдала соперницам лишь 7 геймов. Это олимпийский рекорд в женском одиночном разряде. Павлюченкова обновила лучший результат по количеству геймов, проигранных на пути к четвертьфиналу Олимпиады, он держался с 1988 года.

В матче первого круга россиянка со счётом 6:0, 6:1 обыграла итальянку Сару Эррани, второго – немку Анна-Лену Фридзам со счётом 6:1, 6:1. Сегодня, 27 июля, Анастасия вышла в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира, в двух сетах одолев испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:3.

За право выйти в полуфинал Олимпиады Павлюченкова (13) сразится с девятой сеяной швейцаркой Белиндой Бенчич.