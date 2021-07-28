Матч Медведева на ОИ-2020 был приостановлен из-за оказания медицинской помощи россиянину

В эти минуты в Токио (Япония) на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Центральный корт» проходит встреча 3-го круга соревнований по теннису у мужчин на Олимпийских играх – 2020, где представитель России Даниил Медведев встречается с итальянцем Фабио Фоньини.
Отметим, что при счёте 5:2 пользу Медведева наш спортсмен вызвал врачей и пожаловался, судя по жестикуляции, на боль в мышцах живота. Встреча продолжилась лишь после оказания медицинской помощи россиянину.
На данный момент, в матче ведёт Медведев – 1:0 (6:2, 1:2). Продолжительность игры составляет 54 минуты.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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