Матч Медведева на ОИ-2020 был приостановлен из-за оказания медицинской помощи россиянину

В эти минуты в Токио (Япония) на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Центральный корт» проходит встреча 3-го круга соревнований по теннису у мужчин на Олимпийских играх – 2020, где представитель России Даниил Медведев встречается с итальянцем Фабио Фоньини.

Отметим, что при счёте 5:2 пользу Медведева наш спортсмен вызвал врачей и пожаловался, судя по жестикуляции, на боль в мышцах живота. Встреча продолжилась лишь после оказания медицинской помощи россиянину.

На данный момент, в матче ведёт Медведев – 1:0 (6:2, 1:2). Продолжительность игры составляет 54 минуты.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.



В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся