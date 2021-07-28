Даниил Медведев пробился в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, одолев итальянца Фабио Фоньини (15) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут.



Даниил 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк. В ходе встречи россиянин несколько раз вызывал на корт врача.



За выход в полуфинал Медведев поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6).



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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.