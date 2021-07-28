Даниил Медведев пробился в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, одолев итальянца Фабио Фоньини (15) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут.
Даниил 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк. В ходе встречи россиянин несколько раз вызывал на корт врача.
За выход в полуфинал Медведев поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6).
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
- 28 июля 2021
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:44
-
07:34
-
06:54
-
06:39
-
06:09
-
06:06
- 27 июля 2021
-
23:11
-
22:59
-
22:18
-
22:01
-
20:52
-
20:32
-
20:24
-
17:30
-
13:15
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:19
-
12:04
-
11:33
-
11:05
-
10:53
-
09:57
-
09:29
-
08:02
-
07:25
-
00:09
- 26 июля 2021
-
23:16
-
22:31