Карен Хачанов вышел в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 12-м номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана (8) со счётом 6:1, 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа.



Карен 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем матча Уго Умбер (Франция, 14) — Стефанос Циципас (Греция, 3).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.