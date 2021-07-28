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Кудерметова и Веснина прокомментировали выход в 1/2 финала парного разряда на ОИ

Кудерметова и Веснина прокомментировали выход в 1/2 финала парного разряда на ОИ
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче теннисного олимпийского турнира в парном разряде, где она вместе с Еленой Весниной победила дуэт украинок Надежда Киченок — Людмила Киченок.

«Мы начали медленно, а они очень агрессивно нас поддавили. Но мы удержали свой уровень, показали, на что мы настроены. И дальше не то, чтобы мы их «сломали», а просто оказались сильнее в сегодняшнем матче», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата».

Елена Веснина также поделилась мнением о матче.

«Принципиально ли было победить соперниц именно из Украины? Мы с девчонками настолько хорошо общаемся со всеми украинками с детства, со всех юниорских турниров, поэтому у нас этого вообще нет», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата».

Встреча закончилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянок. За выход в финал российский дуэт поборется с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Теннисный турнир на летних Олимпийских играх заканчивается 1 августа.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 июля 2021, среда. 05:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Н. Киченок Л. Киченок
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