Кудерметова и Веснина прокомментировали выход в 1/2 финала парного разряда на ОИ

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче теннисного олимпийского турнира в парном разряде, где она вместе с Еленой Весниной победила дуэт украинок Надежда Киченок — Людмила Киченок.

«Мы начали медленно, а они очень агрессивно нас поддавили. Но мы удержали свой уровень, показали, на что мы настроены. И дальше не то, чтобы мы их «сломали», а просто оказались сильнее в сегодняшнем матче», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата».

Елена Веснина также поделилась мнением о матче.

«Принципиально ли было победить соперниц именно из Украины? Мы с девчонками настолько хорошо общаемся со всеми украинками с детства, со всех юниорских турниров, поэтому у нас этого вообще нет», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата».

Встреча закончилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянок. За выход в финал российский дуэт поборется с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Теннисный турнир на летних Олимпийских играх заканчивается 1 августа.

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