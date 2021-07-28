Кудерметова и Веснина прокомментировали выход в 1/2 финала парного разряда на ОИ

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче теннисного олимпийского турнира в парном разряде, где она вместе с Еленой Весниной победила дуэт украинок Надежда Киченок — Людмила Киченок.
«Мы начали медленно, а они очень агрессивно нас поддавили. Но мы удержали свой уровень, показали, на что мы настроены. И дальше не то, чтобы мы их «сломали», а просто оказались сильнее в сегодняшнем матче», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата».
Елена Веснина также поделилась мнением о матче.
«Принципиально ли было победить соперниц именно из Украины? Мы с девчонками настолько хорошо общаемся со всеми украинками с детства, со всех юниорских турниров, поэтому у нас этого вообще нет», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата».
Встреча закончилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянок. За выход в финал российский дуэт поборется с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.
Теннисный турнир на летних Олимпийских играх заканчивается 1 августа.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
- 28 июля 2021
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:29
-
09:17
-
09:14
-
09:03
-
08:58
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:44
-
07:34
-
06:54
-
06:39
-
06:09
-
06:06
- 27 июля 2021
-
23:11
-
22:59
-
22:18
-
22:01
-
20:52
-
20:32
-
20:24
-
17:30
-
13:15
-
13:00
-
12:49