Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте

Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, обыграв французскую пару Кристина Младенович — Николя Маю со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Елена и Аслан 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету французского дуэта 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Веснина и Карацев поспорят с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ига Свёнтек / Лукаш Кубот (Польша).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Медали в теннисе для России уже близко! Веснина и Кудерметова разгромили украинок в Токио Медали в теннисе для России уже близко! Веснина и Кудерметова разгромили украинок в Токио
Олимпиада — микст. 1-й круг
28 июля 2021, среда. 08:30 МСК
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Николя Маю
Франция
Николя Маю
К. Младенович Н. Маю
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Новость по теме
Кудерметова и Веснина прокомментировали выход в 1/2 финала парного разряда на ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021