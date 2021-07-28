Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, обыграв французскую пару Кристина Младенович — Николя Маю со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.



Елена и Аслан 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету французского дуэта 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Веснина и Карацев поспорят с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ига Свёнтек / Лукаш Кубот (Польша).



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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