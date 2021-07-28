Новак Джокович вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (16) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
Новак 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.
За выход в полуфинал Джокович поспорит с японцем Кеем Нисикори.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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