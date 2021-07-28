Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

Новак Джокович вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (16) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Новак 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.

За выход в полуфинал Джокович поспорит с японцем Кеем Нисикори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада (м). 3-й круг
28 июля 2021, среда. 10:25 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Алехандро Давидович-Фокина
34
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021