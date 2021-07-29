Диего Шварцман — о переносе матчей на ОИ из-за жары: ITF всегда спохватывается поздно

Аргентинский теннисист Диего Шварцман отреагировал на то, что Международная федерация тенниса (ITF) согласилась изменить на более позднее время начала матчей на олимпийском теннисном турнире в Токио по многочисленным просьбам игроков.
«Они всегда спохватываются поздно. Жаль, что всегда страдают игроки...», — написал Шварцман у себя в «твиттере».
Матчи будут начинаться на 4 часа позже, то есть в 9 утра мск вместо 5 утра.
Ранее некоторые игроки перенесли тепловой удар. Например, испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить четвертьфинальный матч на Олимпиаде. Она проиграла первый сет чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6 и не смогла продолжить борьбу.
Шварцман закончил выступление на Олимпиаде в одиночном разряде, проиграв россиянину Карену Хачанову в матче третьего круга со счётом 1:6, 6:2, 1:6.
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