ОКР обратился в МОК по поводу провокации иностранного журналиста в адрес Даниила Медведева
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Олимпийский комитет России обратился в Международный олимпийский комитет по поводу конфликта теннисиста Даниила Медведева с иностранным журналистом на Играх в Токио, сообщает РИА «Новости»
После выхода россиянина в четвертьфинал репортёр спросил, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев вышел из себя и сразу прекратил общение с журналистом. Россиянин также потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.
Пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов сообщил, что ОКР направил официальное обращение в МОК по поводу провокации журналиста в адрес Медведева.
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