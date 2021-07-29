Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в полуфинал ОИ в миксте

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, обыграв японскую пару Эна Шибахара — Бен Маклаклан со счётом 7:5, 6:7 (0:7), [10:8]. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.
Анастасия и Андрей 5 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету японского дуэта 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в финал Павлюченкова и Рублёв поспорят с победителями матча Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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