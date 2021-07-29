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Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в полуфинале Олимпиады-2021 в парном разряде

Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в полуфинале Олимпиады в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в полуфинале Олимпиады в Токио в парном разряде. Она в дуэте с Еленой Весниной уступила чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой со счётом 3:6, 6:3, [6:10].

«Мы показывали хороший теннис, шли за победой. К сожалению, на тай-брейке соперницы были чуть точнее. Тем не менее Олимпиада продолжается. Впереди матч за бронзовую медаль. На него нужно выйти с хорошим настроением, забыв то, что произошло сегодня», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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